Stellantis: +1,5% a 36.892 immatricolazioni novembre, -17% da inizio anno -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 dic - Andando a vedere nel dettaglio i marchi del gruppo Stellantis, per quanto riguarda quelli ex Fca, Alfa Romeo a novembre 2022 ha registrato 1.586 immatricolazioni, in aumento del 66,25% su anno (quota dell'1,32%), Jeep 4.599 unita', in rialzo del 10% (quota del 3,84%), Fiat 14.071 unita', con una flessione del 7,76% (quota dell'11,74), e Lancia 3.598 unita', in crescita del 12,19% (quota del 3%). Per quanto riguarda i marchi ex Psa commercializzati in Italia, le immatricolazioni di Citroen/Ds sono state 4.414, -7,17% (quota del 3,68%), quelle del brand Opel sono state 2.516, in calo del 25,03% (quota del 2,1%), e quelle di Peugeot sono state 6.092, +30,7% (quota del 5,08%). Il gruppo Stellantis vede quattro auto nella classifica delle prime dieci piu' vendute in Italia in novembre. In particolare, la vettura piu' venduta si conferma la Fiat Panda, con 8.629 unita'. In classifica ci sono anche la Lancia Ypsilon, la Jeep Renagade e la Fiat 500. Guardando ai primi undici mesi del 2022, Alfa Romeo in gennaio-novembre ha registrato 12.736 immatricolazioni, in rialzo del 23,27%, Jeep 46.825 unita', in calo del 21,68%, Fiat 166.409 unita', con una flessione del 20,78%, e Lancia 38.368 unita', in calo del 7,49%. Inoltre, le immatricolazioni di Citroen/Ds sono state 57.862, -12,66%, quelle del brand Opel sono state 41.262, in calo del 19,64%, e quelle di Peugeot sono state 64.835, -17,77%.

Ars

(RADIOCOR) 01-12-22 18:22:18 (0590) 5 NNNN