Statkraft: piano da 8,6 mld$ per produzione energetica Norvegia in 10 anni -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 mag - Nel dettaglio, l'idroelettrico assorbira' oltre 70 miliardi di nok degli investimenti previsti. Nei prossimi dieci anni molte delle maggiori centrali norvegesi dovranno essere aggiornate e modernizzate. Statkraft punta ad avviare almeno cinque grandi progetti di ammodernamento entro il 2030, con l'obiettivo di aumentare la capacita' produttiva e migliorare la flessibilita' del sistema elettrico, soprattutto nei momenti di maggiore domanda o di bassa produzione eolica. Una parte importante degli investimenti riguardera' il rafforzamento delle dighe piu' vecchie e parallelamente, Statkraft investira' nell'energia eolica terrestre.

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