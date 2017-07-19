Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Stati generali cultura: Rita Orlando, Matera rafforza la dimensione euro-mediterranea

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Matera, 3 dic - 'Il percorso di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026 va esattamente in questa direzione: rafforzare la dimensione euro-mediterranea e contribuire al Patto per il Mediterraneo della Commissione europea'. Cosi' Rita Orlando, manager Culturale Fondazione Matera Basilicata 2019, in occasione della tappa conclusiva degli Stati Generali della Cultura 2025, organizzati dal Gruppo 24 Ore, in collaborazione con il Comune di Matera e la Fondazione Matera-Basilicata 2019. 'Esiste un Mediterraneo interno fatto di citta' che non affacciano sul mare, ma che ne custodiscono le dinamiche piu' profonde: sono nodi che oggi possono rafforzare in modo decisivo la diplomazia culturale euromediterranea. Per questo servono reti stabili tra le citta' della cultura: alleanze che affianchino le politiche nazionali ed europee'.

            sma.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 03-12-25 14:04:44 (0435)PA 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Generali 34,03 -1,45 16.41.27 34,01 34,54 34,40


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.