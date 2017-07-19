Stati generali cultura: Rita Orlando, Matera rafforza la dimensione euro-mediterranea

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Matera, 3 dic - 'Il percorso di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026 va esattamente in questa direzione: rafforzare la dimensione euro-mediterranea e contribuire al Patto per il Mediterraneo della Commissione europea'. Cosi' Rita Orlando, manager Culturale Fondazione Matera Basilicata 2019, in occasione della tappa conclusiva degli Stati Generali della Cultura 2025, organizzati dal Gruppo 24 Ore, in collaborazione con il Comune di Matera e la Fondazione Matera-Basilicata 2019. 'Esiste un Mediterraneo interno fatto di citta' che non affacciano sul mare, ma che ne custodiscono le dinamiche piu' profonde: sono nodi che oggi possono rafforzare in modo decisivo la diplomazia culturale euromediterranea. Per questo servono reti stabili tra le citta' della cultura: alleanze che affianchino le politiche nazionali ed europee'.

