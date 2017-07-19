Stati generali cultura: Bardi, da Regione Basilicata 3 milioni per Matera
Citta' sara' Capitale mediterranea della Cultura e del Dialogo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Matera, 3 dic - 'Con gli Stati generali della cultura 2025, organizzati dal Gruppo 24 Ore, in collaborazione con il Comune di Matera e la Fondazione Matera-Basilicata 2019, ci prepariamo al 2026, anno in cui la citta' sara' Capitale mediterranea della Cultura e del Dialogo. Un risultato estremamente significativo non solo per la citta' dei Sassi, ma per tutta la regione Basilicata'.
Cosi' il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, intervenuto alla tappa conclusiva della kermesse. 'Come gia' avvenuto durante Matera Capitale Europea della Cultura 2019, questo riconoscimento porra' il nostro territorio al centro del dibattito e di un mondo che stabilisce il faro a Matera nell'ambito del Mediterraneo'. Il presidente lucano ha annunciato che la Regione 'stanziera' tre milioni di euro a sostegno del progetto'.
