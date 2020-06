Stati generali: Confservizi, pronti 60 mld di investimenti e 400mila posti in piu'

Ma abbattere tempi e complessita' delle procedure (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 giu - Un contributo per il rilancio del Paese pari a 60 miliardi di investimenti in 5 anni e un possibile effetto occupazionale di 400mila nuovi posti di lavoro, con un impatto significativo su progetti di economia circolare e Green New Deal. Progetti e finanziamenti sono pronti a partire, a condizione di un drastico abbattimento di tempi e complessita' delle procedure, insieme al sostegno alle imprese virtuose che attraversano un momento di difficolta'. Questo in sintesi, il piano proposto da Confservizi, la confederazione dei servizi pubblici locali che associa attraverso Utilitalia e Asstra 600 imprese dei settori acqua, rifiuti, energia e trasporto pubblico, una delle realta' incontrate ieri da Conte nell'ambito del confronto con il mondo delle imprese e dei servizi

Dei 60 miliardi di investimenti che le imprese possono attivare per servizi sempre piu' efficienti ed efficaci, che si traducono in una qualita' della vita piu' elevata per i cittadini, 30 miliardi sarebbero indirizzati al settore idrico, 12 ai settori energetici, 8 all'ambiente e 5-8 miliardi ai trasporti pubblici locali. Considerando che gia' oggi il comparto occupa circa 300mila persone, l'effetto leva di tali investimenti sul lavoro potrebbe essere, incluso l'indotto, di ulteriori 400mila occupati. Si tratta di creare le condizioni di contesto per sbloccare un piano pronto a creare un effetto moltiplicatore sull'economia e sui servizi.

