Stati Generali: Cia-Agricoltori italiani, agricoltura al centro del rilancio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 giu -L'emergenza Covid-19 ha mostrato con tutta evidenza come il settore agricolo non sia residuale nel contesto socio-economico italiano, ma rappresenti il motore dello sviluppo e della crescita del Paese. Ha garantito l'approvvigionamento di beni alimentari durante il lockdown; ora, rientri, quindi a pieno titolo nel piano di rilancio economico dell'Italia. E' quanto ha detto stamani il presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, Dino Scanavino ricevuto dal premier Conte nell'incontro agli Stati generali di Villa Pamphili

Per Cia, infatti, la straordinarieta' della crisi causata dalla pandemia, non consente un approccio ordinario, mentre e' necessario che le istituzioni e la politica, superino rivendicazioni e opportunismi per dare forma credibile a un progetto piu' ampio che consideri l'agricoltura centrale e avanzi secondo una visione chiara e di lungo periodo. Gli Stati generali, sostiene Cia, devono far proprio quest'impegno anche per confermare al settore agroalimentare che oggi vale 205 miliardi, di essere sulla stessa lunghezza d'onda, comprendendo gli sforzi sostenuti negli ultimi mesi per far fronte a perdite e difficolta' e riconoscendo l'opportunita' di una ricostruzione, mai avvenuta dal dopoguerra a oggi.

