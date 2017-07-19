State Street Investment M.: small cap in rialzo grazie a crescita resiliente Usa - PAROLA AL MERCATO

di Chris Carpentier * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 lug - Le small cap stanno registrando una performance superiore alla media in un contesto di crescita statunitense resiliente, sostenute da tendenze cicliche, settori trainati dagli investimenti e dinamiche di valutazione relative, nonostante l'aumento dei tassi di interesse.

La resilienza della crescita statunitense sta sostenendo la recente sovraperformance delle small cap, in linea con le dinamiche storiche di leadership ciclica. I rendimenti del Russell 2000 hanno mostrato una maggiore sensibilita' rispetto a quelli dell'S&P 500, con massimi piu' elevati durante le fasi di espansione e flessioni piu' profonde durante i rallentamenti, rafforzando l'idea che le small cap restino piu' sensibili ai cambiamenti del momentum economico.

Sovraperformance delle small cap in un contesto di crescita resiliente La recente rotazione nei mercati azionari statunitensi ha riportato l'attenzione sulla performance delle small cap, con l'indice Russell 2000 che da inizio anno ha registrato una sovraperformance significativa rispetto ai benchmark delle large cap. Al momento della stesura di questa analisi, le small cap hanno registrato rendimenti pari a circa il 21%, rispetto a circa il 10% dell'S&P 500, segnando un rilevante cambiamento nella leadership dopo un prolungato periodo di predominio delle large cap. Questo sviluppo e' particolarmente rilevante per gli investitori multi-asset, poiche' i cambiamenti nella leadership azionaria spesso coincidono con piu' ampi mutamenti nelle condizioni macroeconomiche, nelle dinamiche settoriali e nei regimi valutativi.

Storicamente, le small cap hanno mostrato una maggiore sensibilita' ai cicli economici, con rendimenti amplificati sia nelle fasi di espansione sia in quelle di rallentamento.

Nell'attuale contesto, la crescita economica statunitense e' rimasta relativamente resiliente, con una stima del 2,2% per l'anno solare 2026, mentre il tasso di disoccupazione si attesta intorno al 4,4%, offrendo nel complesso uno scenario favorevole. In questo contesto, la performance piu' solida delle small cap appare coerente con le loro tendenze storiche.

Cio' che spicca nel ciclo attuale, tuttavia, e' che la sovraperformance delle small cap si e' verificata nonostante l'aumento dei tassi di interesse. Il rendimento del Treasury statunitense a 5 anni e' salito di circa 50 punti base da inizio anno, passando dal 3,73% del 30 dicembre 2025 al 4,23% del 19 giugno 2026, riflettendo sia la solidita' dell'attivita' economica sia l'evoluzione delle aspettative su politica monetaria e inflazione. Si tratta di un elemento rilevante, poiche' le societa' di minori dimensioni sono generalmente piu' sensibili al costo del finanziamento, data la loro maggiore dipendenza da fonti di capitale esterne e da passivita' di piu' breve durata. La performance e' rimasta positiva perche' la composizione settoriale e le dinamiche di investimento hanno piu' che compensato questo fattore sfavorevole.

La performance settoriale offre una chiave di lettura importante per interpretare le tendenze recenti. All'interno dell'indice Russell 2000, la leadership si e' concentrata nei settori legati agli investimenti, tra cui quello industriale e quello delle tecnologie dell'informazione, con un contributo anche da parte del settore energetico, sulla scia dei prezzi elevati del petrolio legati al conflitto tra Stati Uniti e Iran. Questo andamento indica un contesto di mercato in cui gli investimenti e le attivita' legate alle infrastrutture stanno giocando un ruolo centrale nel determinare i rendimenti.

* Senior Investment Strategist di State Street Investment Management.

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(RADIOCOR) 05-07-26 18:27:56 (0415) 5 NNNN