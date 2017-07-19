State Street Investment M.: small cap in rialzo grazie a crescita resiliente Usa - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 lug - Un utile quadro di riferimento per questa dinamica e' la distinzione tra crescita trainata dai consumi e crescita trainata dagli investimenti. Mentre i settori rivolti ai consumatori hanno continuato a subire pressioni legate all'inflazione e alla sensibilita' ai costi, come nel caso di una quota piu' ampia della spesa discrezionale destinata a benzina e altri beni energetici, l'attivita' legata agli investimenti, in particolare quella connessa a tecnologia e infrastrutture, e' rimasta robusta. Il continuo sviluppo delle infrastrutture per l'intelligenza artificiale sta determinando un significativo aumento della spesa in conto capitale, con stime che indicano centinaia di miliardi di dollari di investimenti annui quest'anno e migliaia di miliardi nei prossimi anni. La natura fisica e industriale di questi investimenti, che spaziano dai data center alle apparecchiature elettriche e alle infrastrutture di connettivita', crea un canale di trasmissione attraverso il quale le societa' di minori dimensioni possono partecipare a questo tema piu' ampio. In particolare, diversi tra i titoli piu' solidi all'interno di questi gruppi hanno registrato un significativo apprezzamento delle quotazioni, con una crescita delle capitalizzazioni di mercato che, nel tempo, potrebbe portare alla loro inclusione negli indici a maggiore capitalizzazione, rafforzando il legame tra crescita trainata dagli investimenti ed evoluzione della struttura del mercato.

Le dinamiche di valutazione offrono un ulteriore elemento di supporto. Negli ultimi anni, le small cap hanno registrato un significativo de-rating rispetto alle large cap. Sebbene gli attuali livelli di valutazione del Russell 2000 siano aumentati insieme alla recente performance, i confronti di piu' lungo periodo indicano che le small cap continuano a essere scambiate nella parte bassa del range rispetto alle large cap sulla base degli utili realizzati. Allo stesso tempo, l'S&P 500 continua a trattare a multipli elevati rispetto alla propria media storica, evidenziando la persistenza di una dispersione valutativa all'interno del mercato. In questo contesto, la tesi delle valutazioni relative a favore delle small cap puo' restare costruttiva, anche dopo il recente rimbalzo.

Guardando avanti, la durata della sovraperformance delle small cap dipendera' probabilmente dalla traiettoria dell'inflazione, dei tassi di interesse e dalla sostenibilita' dell'attuale ciclo degli investimenti.

Un'inflazione moderata potrebbe consentire rendimenti piu' stabili o piu' bassi nel tempo, un fattore potenzialmente favorevole data la maggiore sensibilita' ai tassi dei bilanci delle small cap. Allo stesso tempo, la continua forza degli investimenti in conto capitale legati all'intelligenza artificiale e dell'attivita' industriale in generale potrebbe rafforzare l'attuale leadership del settore.

La recente sovraperformance delle small cap statunitensi riflette una combinazione di sensibilita' economica, posizionamento settoriale e dinamiche di valutazione in evoluzione. A inizio anno, mantenevamo una visione costruttiva sulle small cap, sostenuta dalle aspettative di una crescita economica resiliente e dal potenziale di tassi piu' bassi. Sebbene il calo dei tassi non si sia ancora concretizzato, con la Fed che mantiene la politica monetaria al 3,5-3,75%, il contesto attuale e' rimasto favorevole.

Continuiamo a considerare le small cap in modo positivo, in particolare se le tendenze di investimento dovessero persistere di pari passo con uno slancio economico stabile.

Tuttavia, questa forza deve essere bilanciata con le continue incertezze relative ai tassi, alla tenuta degli utili e alla traiettoria degli investimenti.

* Senior Investment Strategist di State Street Investment Management "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

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(RADIOCOR) 05-07-26 18:33:01 (0429) 5 NNNN