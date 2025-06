State Street: incertezza geopolitica potrebbe sostenere asset mercati privati

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 giu - Lo studio 'The New Private Markets Advantage' di State Street Corporation fa un focus sull'incertezza geopolitica legata alle relazioni commerciali internazionali, affermando che complica le prospettive per gli asset dei mercati privati e i prodotti di tipo retail ma potrebbe sostenere il settore. I rendimenti piu' stabili e meno volatili tipicamente associati agli asset dei mercati privati rappresentano un elemento chiave della loro attrattiva: circa un quarto degli intervistati ha indicato questa caratteristica come motivo per aumentare le allocazioni nel private equity (22%) e nelle infrastrutture (26%), mentre ben il 42% ha espresso lo stesso motivo per quanto riguarda il private credit. Tuttavia, il report sottolinea che l'incertezza legata agli scambi commerciali e' destinata a distorcere la definizione di 'qualita'' in modi specifici rispetto al contesto economico che si realizzera'. Ad esempio, in un sondaggio condotto prima del 'Liberation Day', gli intervistati di tutte le regioni e in tutte le asset class dei mercati privati indicavano il Nord America come l'area con le maggiori opportunita' di investimento nei successivi due anni. Al contrario, la ricerca di State Street ipotizza ora, tra vari scenari possibili, che Paesi e blocchi non statunitensi possano adottare misure per aumentare i volumi di scambio tra loro, anziche' con gli Stati Uniti. In tale dinamica, secondo State Street, gli investimenti nei mercati privati in aziende con una minore esposizione agli Stati Uniti potrebbero beneficiarne, a scapito degli asset statunitensi. Le prospettive per gli asset 'di qualita'' nei mercati privati risultano quindi fortemente offuscate dall'attuale contesto.

Ann

(RADIOCOR) 15-06-25 18:53:41 (0415) 5 NNNN