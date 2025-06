State Street: incertezza geopolitica potrebbe sostenere asset mercati privati -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 giu - Inoltre, State Street in dettaglio riconosce che le turbolenze economiche complicano il percorso di sviluppo dei nuovi prodotti dei mercati privati in stile retail. Da un lato, i decisori politici potrebbero essere costretti a dare priorita' ad altre sfide economiche rispetto alle riforme necessarie per facilitare la crescita di questi fondi. A cio' si aggiunge che, se gli asset sottostanti ai prodotti retail perdessero valore per un periodo prolungato, gli investitori individuali potrebbero associare negativamente tali fondi al piu' ampio contesto macroeconomico, riducendo la domanda.

Dall'altro lato, secondo la ricerca, i governi potrebbero iniziare a considerare i flussi retail come un canale utile per finanziare le proprie priorita' interne (ad esempio, la difesa). Un cambiamento di questo tipo potrebbe stimolare una maggiore attenzione legislativa e regolatoria sulle riforme necessarie allo sviluppo dei prodotti retail nei mercati privati, osserva State Street. Inoltre i dati del 2025 evidenziano un cambiamento anno su anno nei piani di allocazione del capitale, con uno spostamento dai mercati emergenti verso quelli sviluppati. L'Europa sviluppata ha registrato un netto aumento di interesse, con il 63% degli investitori istituzionali(Limited Partner, Lp) che ora prevede investimenti nella regione nei prossimi due anni (in crescita rispetto al 43% dell'anno scorso), mentre gli altri mercati sviluppati sono rimasti in gran parte stabili.

L'Asia-Pacifico emergente ha registrato il calo piu' marcato nelle previsioni di allocazione, con solo il 14% degli Lp che intende investire nell'area (in calo rispetto al 25% dell'anno scorso), mentre l'Europa emergente e' scesa al 18% dal 21%. Anche Medio Oriente e Africa hanno registrato un calo significativo, sebbene partendo da basi gia' basse.

State Street sostiene che questa preferenza per i mercati sviluppati, unita a una crescita piu' contenuta delle allocazioni complessive, rappresenti una 'fuga verso la qualita'' (o fuga dal rischio) nelle strategie istituzionali relative ai mercati privati. Scott Carpenter, Global Head of Alternatives di State Street, ha dichiarato: 'La rinnovata incertezza macroeconomica legata alla politica commerciale degli Stati Uniti, che arriva subito dopo lo shock inflazionistico degli anni della pandemia, con ogni probabilita' spingera' ulteriormente le istituzioni a essere ancora piu' selettive nelle loro allocazioni'.

