Startup: tornano a crescere investimenti, raccolti 1,3 mld in 2024 (studio) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 dic - Il dato positivo che emerge dal Report StartupItalia per Sios 2024 Winter non riguarda solo i volumi, ma anche la qualita' degli investimenti, con ben sei round che superano i 60 milioni di euro. Tra questi spiccano i 150 milioni raccolti da D-Orbit, leader italiano nel settore dello Space Tech, e i 142,5 milioni di Bending Spoons, 'ex-startup' che ha negli ultimi anni acquisito societa' tecnologiche di dimensione globale confermando la maturazione dell'ecosistema del nostro Paese.

Seguono Medical Instrument (101 milioni), Alps Blockchain (100 milioni), Newcleo (87 milioni) e Satispay (60 milioni).

Il 2024 inoltre e' stato un anno ricco di avvenimenti di rilievo per il panorama dell'innovazione in Italia, dall'annuncio di nuovi acceleratori come Zest, o fondi di Venture Capital come Italian Founders Fund, alla destinazione da parte di Cdp-Venture Capital di un miliardo di euro del Piano Industriale 2024-2028 per favorire lo sviluppo dell'Intelligenza Artificiale. Tra i settori piu' finanziati, in dettaglio, spiccano il Biotech e il Fintech, che condividono la vetta della classifica con il 7,3% degli investimenti ciascuno, seguiti dal deeptech (6,63%) e dall'Hr tech (5,52%). In forte crescita anche l'intelligenza artificiale e il medtech (4,42%). Da segnalare anche i progressi nel cleantech e greentech (2,1%), che confermano una crescente attenzione verso soluzioni di economia circolare e riduzione degli sprechi energetici. Chiara Trombetta, Head of Media & Events di Startupitalia: "La crescita registrata nel 2024 testimonia la resilienza e il dinamismo dell'ecosistema italiano delle startup. Le startup del nostro Paese dimostrano infatti una straordinaria capacita' di rispondere alle sfide globali, su temi trasversali come salute e sostenibilita', attraverso i paradigmi dell'AI ma non solo. L'attivita' di agenzie governative come Ita (Italian Trade Agency), attraverso il programma di accelerazione di startup in Paesi esteri, e' fondamentale, ma e' ogni attore dell'ecosistema che deve continuare a sostenere e incentivare queste realta' per rafforzare il ruolo dell'innovazione italiana nel panorama internazionale'.

