Startup: si chiude il 10 gennaio il bando Coopstartup Lombardia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 1 gen - La prima selezione di massimo 15 idee di impresa, da parte della Commissione di valutazione dei progetti presentati entro il 10 gennaio 2024, avverra' sulla base di criteri definiti.

Innanzitutto il valore dell'idea: in relazione alle ricadute attese in termini economici, sociali e di creazione di posti di lavoro (max 30 punti); poi l'innovativita' della proposta rispetto allo stato dell'arte e alle condizioni di contesto (max 20 punti); in seguito la qualita' del team: competenze specifiche coerenti con la proposta (max 30 punti); e infine la coerenza dell'idea progettuale rispetto a 2 Obiettivi dell'Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo sostenibile (massimo 20 punti). In seguito dal 21 aprile al 25 maggio 2024 i 15 gruppi selezionati potranno beneficiare di moduli formativi approfonditi finalizzati a fornire gli strumenti necessari allo sviluppo del progetto di impresa e a redigere un business plan. La formazione - intensiva (57 ore) e in parte obbligatoria - si svolgera' sia in presenza (15 ore) sia in modalita' e-learning. Terminata la formazione, i gruppi potranno beneficiare di incontri one-to-one con esperti/consulenti che supporteranno i partecipanti nel mettere a punto il progetto e valutarne la fattibilita'.

Successivamente, i gruppi candidati saranno seguiti da strutture e organizzazioni territoriali del sistema Legacoop per sviluppare i progetti d'impresa redigendo il business plan e un video (non professionale) di presentazione del progetto della durata di 3 minuti.Ci sara' poi una seconda selezione, dal 26 maggio al 30 giugno 2024 in cui si terra' una nuova valutazione dei progetti di impresa. Ne saranno selezionati un numero massimo di 5 sulla base di criteri simili.

Nel mese di luglio 2024 il Comitato di valutazione selezionera' fino a 5 progetti di impresa vincitori del bando Coopstartup, nel corso di una cerimonia di premiazione. Ai vincitori spettera' l'accompagnamento alla costituzione in cooperativa da parte delle strutture e/o organizzazioni territoriali di Legacoop e, grazie all'adesione a Legacoop: contributo a fondo perduto di euro 8.000 finalizzato a coprire le spese di costituzione e avviamento offerto da Coopfond, Legacoop Lombardia e dai partner; tutoraggio e assistenza con servizi dedicati per i successivi 36 mesi dalla costituzione per un valore di euro 3.800 cad/annui); altri servizi dedicati facoltativi (es. contabilita' ordinaria e dichiarazioni fiscali ed elaborazione prospetti retributivi) convenzionati con Legacoop Lombardia.

Ann

(RADIOCOR) 01-01-24 14:00:00 (0309) 5 NNNN