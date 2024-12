Startup: PNI 2024 all'Universita' Tor Vergata dal 5 dicembre, 77 imprese finaliste

22a edizione Premio Nazionale Innovazione tra startup (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 dic - Promossa dalla Rete PNICube e organizzata con l'Universita' di Tor Vergata nell'ambito dell'Ecosistema regionale dell'innovazione Rome Technopole, la piu' grande e capillare Business Plan Competition d'Italia torna a Roma il 5 e 6 dicembre 2024 nell'Aula Magna della Facolta' di Economia dell'Universita' degli Studi di Roma Tor Vergata, con il patrocinio dei Ministeri Maeci, MiMit, Mur, Msal, dell'Ambasciata d'Italia Santa Sede, Ambasciata di Francia in Italia, Crui, ASviS, Regione Lazio, Roma Capitale, e grazie alla Main Sponsorship di Gruppo Iren, Gilead Sciences e Prysmian Group, e la Main Partnership di Almaviva. Al Premio, come spiega un comunicato Pni Cube e Universita' Tor Vergata, "concorrono quest'anno 77 progetti d'impresa" basati sulla ricerca scientifica, vincitori delle 17 Start Cup regionali, veri e propri circuiti virtuosi per l'innovazione e il trasferimento tecnologico in 18 regioni d'Italia, con un coinvolgimento di oltre 400 attori dell'innovazione al lavoro insieme ai 56 associati PNICube, che rappresentano oltre l'80% delle universita' pubbliche italiane.

"Innovazione sostenibile, formazione e investimenti", spiega la nota, sono, come evidenziato dal recente Rapporto Draghi, le leve fondamentali per affrontare le sfide globali di oggi e rilanciare la competitivita' del sistema Italia. In questo contesto, il Premio Nazionale per l'Innovazione (PNI) 2024 "si prepara a mettere in campo il talento di ricercatrici e ricercatori che trasformano la conoscenza scientifica in soluzioni concrete per la qualita' della vita".

Una iniziativa unica in Europa e in Italia, che unisce ricerca, imprenditorialita' e impatto, in una prospettiva piu ampia di terza missione che punta sulla valorizzazione della conoscenza con la societa'.

com-vmg

(RADIOCOR) 01-12-24 11:02:03 (0161) 5 NNNN