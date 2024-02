Startup: Guidesi (Lombardia), con SkyDeck vinciamo sfide del futuro

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 feb - 'La Lombardia e' la "Casa delle Idee" e grazie a SkyDeck Europe e' diventata la "Casa delle Idee" di tutto il mondo. I dati del progetto, infatti, confermano la capacita' della Lombardia di attrarre investimenti e idee innovative; il "sistema lombardo", con la formula vincente pubblico-privato, continua ad anticipare i tempi e vincere le sfide del futuro', ha commentato l'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi. 'Siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti. Questa azione, avviata insieme a Regione Lombardia e ad altri prestigiosi partners internazionali, rappresenta una modalita' innovativa per una fondazione come Cariplo che agisce con diverse modalita' per lo sviluppo del territorio e delle nostre comunita'', ha aggiunto Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo. 'Skydeck Europe e' certamente una straordinaria vetrina per Mind e come Arexpo ci siamo molto impegnati perche' l'acceleratore dell'Universita' di Berkeley scegliesse proprio il Milano Innovation District per la sua unica sede fuori dagli Stati Uniti superando la concorrenza di molte citta' europee. I risultati ci hanno dato ragione e dimostrano che, quando proponiamo progetti di alto livello possiamo attrarre eccellenze da ogni parte del mondo', ha concluso Igor De Biasio, amministratore delegato di Arexpo.

