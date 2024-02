Startup: con Berkeley Skydeck Europe, Lombardia 'Casa delle Idee' di tutto il mondo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 feb - Regione Lombardia continua a confermare il suo impegno nell'innovazione e il suo ruolo di 'Casa delle imprese innovative' con la partecipazione al progetto Berkeley SkyDeck Europe. L'iniziativa e' nata nel 2022 dall'acceleratore dell'Universita' di Berkeley UC Berkeley SkyDeck, dall'hub di innovazione italiano Cariplo Factory e dal gruppo internazionale di real estate, infrastrutture e rigenerazione urbana Lendlease e al fine di accompagnare la crescita di startup selezionate nel triennio di attivita' 2022-2024, garantendo anche il collegamento con operatori finanziari qualificati, in grado di supportare lo sviluppo delle iniziative imprenditoriali attraverso investimenti in equity. Il progetto e' stato sostenuto da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, attraverso la mobilitazione di risorse per 2,75 milioni di euro. Ora a due anni dal suo lancio, si contano 2.578 candidature da ogni parte del mondo, 36 startup accompagnate nella crescita, provenienti da Argentina, Armenia, Francia, Germania, Israele, Italia, Messico, Svizzera, Ucraina, Regno Unito, Stati Uniti, che hanno ricevuto investimenti dal programma per 5,2 milioni di euro e raccolto piu' di 4 milioni di euro tra investitori esterni e grant. Si tratta di imprese diventate a tutti gli effetti 'lombarde', in quanto hanno aperto sede sul territorio lombardo.

