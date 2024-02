Startup: con Berkeley Skydeck Europe, Lombardia 'Casa delle Idee' di tutto il mondo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 feb - Tra i dati piu' rilevanti di questi primi due anni di attivita' emerge il contributo del programma alle startup sotto diversi aspetti: a distanza di 6 mesi dalla fine del percorso, infatti, queste imprese hanno quasi raddoppiato la forza lavoro, hanno aumentato di circa il 70% il numero dei loro clienti e hanno aumentato in media di due punti il loro livello di maturita' tecnologica (misurato attraverso l'indice TRL, Technology Readiness Levels, che e' salito da 5 a 7, su una scala che va da un minimo di 1 a un massimo di 9). Le imprese candidate sono state selezionate da UC Berkeley SkyDeck, Cariplo Factory e Landlease in diversi ambiti di attivita' - tra cui life science, aerospace, energy, industry 4.0, circular economy, agrifood - e hanno la possibilita' di confrontarsi con uno dei migliori acceleratori al mondo e di accedere a un programma di accelerazione di 6 mesi, che si svolge in parte a Berkeley e in parte a Milano, nel contesto di Mind - Milano Innovation District. Ogni startup e' seguita da 3 mentor (due europei e uno statunitense), beneficia di 55 workshop e ha accesso a un network internazionale di investitori. Le startup selezionate beneficiano anche di un investimento di 145mila euro da parte del fondo di investimenti collegato al programma e hanno l'opportunita' di presentare il proprio progetto a un network di investitori internazionali.

Fla-

(RADIOCOR) 11-02-24 14:14:26 (0378) 5 NNNN