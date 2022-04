Start up: Marchesini (Confindustria Pmi), non lasciamole solo alla finanza

Intervento a Innovation Days di Sole 24 Ore e Confindustria (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 apr - "Faccio un invito a non lasciare le start up solo al mondo della finanza. Le imprese industriali si devono interessare delle start up, abbiamo bisogno delle loro competenze piu' che magari del loro prodotto, i giovani delle start up hanno una grande visione sul futuro. Digitalizzazione e compatibilita' ambientale sono temi ineludibili anche per le imprese. Siamo messi non benissimo, secondo uno studio di Assoconsult le imprese piu' grandi hanno raggiunto una dimensione europea nella digitalizzazione, mentre le piccole sono ancora in forte ritardo. La digitalizzazione e' un processo culturale che richiede tempo ed energie ed e' uno dei pochissimi modi per mantersi al livello della competizione mondiale". Lo ha detto Maurizio Marchesini, vicepresidente di Confindustria con delega a Filiere e Medie imprese, nel corso della tavola rotonda 'La transizione digitale come leva per lo sviluppo delle imprese', appuntamento inserito in Innovation Days 2022 'Green e Digital: l'Italia riparte', prima data del roadshow organizzato dal Sole 24 Ore e Confindustria e dedicato alla Lombardia.

Pan

(RADIOCOR) 07-04-22 11:39:40 (0257) 5 NNNN