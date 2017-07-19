Starlink: accordo con Airtel Africa per servizio Direct-to-Cell in 14 Paesi

A partire dal 2026 raggiungera' 170 milioni di utenti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 dic - Starlink, la costellazione satellitare di Elon Musk, annuncia una sinergia con Airtel Africa per implementare il servizio satellitare Direct-to-Cell in 14 Paesi africani. Questa iniziativa raggiungera' oltre 170 milioni di utenti a partire dal 2026, estendendo la tecnologia su un sesto continente e contribuendo a eliminare le zone prive di connessione nelle aree remote. 'Starlink sta fornendo connettivita' Internet a scuole e ospedali in Africa che prima non avevano nulla o una connettivita' molto costosa e scadente', ha dichiarato Elon Musk. Il servizio Direct-to-Cell, in un primo momento, consentira' comunicazioni vocali, video e messaggistica su smartphone, senza la necessita' di apparecchiature aggiuntive. Successivamente, il servizio sara' implementato, con l'obiettivo di arrivare a una connettivita' broadband fino a 20 volte piu' veloce.

