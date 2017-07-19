St: assessore Guidesi visita stabilimento Agrate, "per noi azienda strategica"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 dic - Nel 2024 237 invenzioni e 60 brevetti certificati nel solo 2024: sono i numeri con cui lo stabilimento StMicroelectronics di Agrate Brianza si presenta come uno dei poli piu' innovativi del gruppo. Un sito definito 'strategico' per il sistema industriale regionale. A ribadirlo e' stato l'assessore allo Sviluppo economico della Lombardia, Guido Guidesi, al termine della visita allo stabilimento. 'Per noi St Microelectronics e' un'azienda strategica e la visita di oggi ha confermato pienamente le nostre convinzioni', ha affermato Guidesi. 'E' uno stabilimento che investe in nuove idee, sviluppa nuovi prodotti e continua a rinnovarsi'.

L'assessore ha rimarcato la necessita' di un impegno coerente anche da parte del vertice del gruppo. 'Riteniamo fondamentale che, cosi' come ci credono Regione Lombardia, le istituzioni locali e i lavoratori, vi sia lo stesso impegno e la stessa fiducia anche da parte del board e della proprieta''. 'Come Regione continueremo a essere al fianco di questo stabilimento, impegnandoci nella difesa e nel rafforzamento del presidio produttivo', ha spiegato, chiedendo che 'siano garantiti investimenti anche qui, al pari di quelli realizzati in altri siti del gruppo'.

