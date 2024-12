Spotify: +40% ascolti podcast in Italia nel 2024

In crescita business & tecnologia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 dic - Cresce ancora il consumo di podcast in Italia, che registra nel 2024 un aumento degli ascoltatori del +40% rispetto alla rilevazione del 2023, secondo i dati presentati da Spotify in occasione di The Podcast Era - Free 2 Create. Quasi un utente su tre ascolta regolarmente podcast sulla piattaforma. Una crescita in linea con quanto registrato a livello globale, dove gli ascoltatori di podcast sono aumentati di oltre il 40% dal 2023. Le categorie che hanno avuto piu' successo nel corso dell'ultimo anno sono business & tecnologia, oltre a sport e true crime, con quest'ultima che continua a figurare anche nella top tre delle categorie piu' ascoltate, insieme a politica & attualita' e talk show & interviste. Il formato maggiormente in crescita il videopodcast che risulta essere il formato maggiormente in crescita: la percentuale di utenti che hanno fruito videopodcast nell'ultimo anno e' aumentata dell'80% rispetto al 2023, con una media mensile piu' che raddoppiata (60% anno su anno). Una tendenza, quella del videopodcast, che si osserva anche a livello internazionale, con un aumento di quasi il 50% del consumo di contenuti video, con la GenZ sempre saldamente alla testa di questa crescita, facendo registrare un aumento di oltre il 130% del consumo di contenuti video nell'ultimo anno.

'Viviamo un momento d'oro per il podcasting. I numeri parlano di una crescita continua. In questo contesto, particolarmente favorevole per i creator, Spotify intende investire con ancora piu' convinzione' commenta Eduardo Alonso, Head of Podcast for Southern and Eastern Europe, Spotify. 'Crediamo che sia un buon momento per scommettere sul videopodcasting, e questa e' sicuramente la prima delle tre direttrici di crescita e sviluppo su cui intendiamo concentrarci. Le altre due sono per noi altrettanto fondamentali: la cura del rapporto creator-utente e la possibilita' per i creator di monetizzare attraverso strumenti intuitivi e immediati.'.

ami

