Sport: Tajani, filiera vale oltre 32 mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 set - L'economia dello sport in Italia ha generato nel 2023 oltre 32 miliardi di euro di valore aggiunto, pari a circa l'1,5% del Pil, con una crescita del 30,1% sull'anno precedente e circa 421mila occupati. Lo rileva il Rapporto Sport 2025 dell'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (Icsc) e di Sport e Salute, su dati Istat. Sul fronte estero, nel 2024 l'Italia ha esportato beni sportivi "core" per circa 4,7 miliardi di euro, quinta al mondo e seconda in Europa: i comparti trainanti sono abbigliamento e calzature sportive (1,14 miliardi), fitness (878 milioni) e biciclette e componentistica (759 milioni), quasi il 60% del totale.

Il dato emerge in occasione della III Giornata dello Sport Italiano nel Mondo, alla Farnesina, nel corso della quale sono stati proclamati i nuovi "ambasciatori della diplomazia sportiva". Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine dell'evento, ha sottolineato il legame tra sport ed export: "Pensiamo anche all'industria dello sport, che e' di grande qualita': non solo abbigliamento, ma anche macchine sportive e costruzioni per l'impiantistica". Il ministro ha citato l'esperienza di Parigi 2024 come esempio della capacita' produttiva dell'industria italiana legata allo sport.

Liv

(RADIOCOR) 14-09-26 19:47:24 (0568) 5 NNNN