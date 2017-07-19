Sport: Salvini propone Gp Formula E a Napoli e auspica riforme calcio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 dic - Una proposta di organizzare a Napoli un Gran Premio di Formula E e l'auspicio di accelerare alcune riforme proposte relative allo sport come quelle sul coinvolgimento dei tifosi nella gestione dei club e sul superamento dei divieti di trasferta per il tifo organizzato. E' quanto indicato nel pomeriggio dal vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, Matteo Salvini, nel suo intervento telefonico al Napoli Racing Show.

Secondo quanto fa sapere la Lega, il vicepremier ha toccato anche i temi dell'attualita' politica, a cominciare delle valutazioni fatte dagli Stati Uniti sul futuro dell'Europa, ricordando "le storiche perplessita' della Lega" rispetto a una Unione Europea "iperburocratica e poco efficiente, con una ideologia anti imprese che ha poco di green e molto di black".

