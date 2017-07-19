Sport: Papa Leone, incentivi finanziari e gioco d'azzardo non corrompano i valori

Lettera 'La Vita in Abbondanza' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Citta' del Vaticano, 06 feb - Papa Leone XIV in una lettera sui valori dello sport pubblicata oggi, in concomitanza con l'apertura dei giochi di Milano-Cortina, dedica ampio spazio alla segnalazione dei rischi che mettono in pericolo questi valori. "In molte societa', lo sport e' strettamente connesso a economia e finanza. E' evidente che il denaro e' necessario per sostenere le attivita' sportive promosse dalle istituzioni pubbliche, da altri organismi civici e dalle istituzioni educative, cosi' come quelle private di livello agonistico e professionale. I problemi sorgono quando il business diventa la motivazione primaria o esclusiva". Nella lettera, intitolata la 'Vita in Abbondanza', Papa Prevost osserva: "Un rischio particolare emerge quando i vantaggi finanziari derivanti dal successo nello sport sono considerati piu' importanti del valore intrinseco della partecipazione: la dittatura della performance puo' indurre all'uso di sostanze dopanti e ad altre forme di frode, e puo' portare i giocatori di sport di squadra a concentrarsi sul proprio benessere economico piuttosto che sulla lealta' verso la propria disciplina. Quando gli incentivi finanziari diventano l'unico criterio, puo' accadere che individui e squadre pieghino i propri risultati alla corruzione e all'invadenza dell'industria del gioco d'azzardo. Queste diverse forme di frode non solo corrompono le attivita' sportive in se', ma servono anche a disilludere il grande pubblico e a minare il contributo positivo dello sport alla societa' in generale".

