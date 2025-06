Sport: ok Cdm a Dl grandi eventi, per Abodi 'il piu' corposo di sempre in materia' -3

Non c'e' commissario stadi, entrera' emendamento (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 giu - Sono poi previste "borse di studio universitarie per studenti che praticano sport ad alto livello anche al fine di dare piena attuazione all'articolo 32 della Costituzione. E poi c'e' un'altra norma che riguarda l'Aci. Abbiamo nominato un commissario che ha un ciclo di vita stabilito nella norma che abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri il 21 di febbraio 2025 nel semestre.

L'elezione del prossimo presidente dell'Aci e' in programma il 9, con questa norma il commissario rimarra' in in carica finche' non entrera' il presidente dopo le elezioni e dopo il passaggio nelle commissioni parlamentari. E poi c'e' un'ultima norma, anche questa particolarmente significativa, che riguarda gli arbitri e tutte le figure tecniche, direttori di gara e tutti gli altri soggetti che assicurano la regolarita' tecnica delle competizioni con un'omologazione della punibilita' per quanto riguarda gli atti nei confronti degli arbitri e delle altre figure tecniche esattamente come per gli agenti di pubblica sicurezza.

Non troverete ancora - ha precisato Abodi - il commissario Stadi, del quale ho parlato molto e ho parlato anche in Consiglio dei Ministri a margine della presentazione del decreto. Per rendere ancor piu' tempestiva e efficace l'operativita' del commissario, di tutta la struttura commissariale, abbiamo ritenuto opportuno fare ancora qualche giorno di approfondimento. Quindi sara' la prima proposta che faro' in termini di emendamento, in sede di conversione".

