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            Sport: Mezzaroma, su grandi eventi studi precisi su spese, evitare sorprese

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 3 lug - "E' importante che lo studio dell'evento stesso sia fatto nel modo piu' approfondito possibile per non trovarsi davanti a sorprese che richiedono ulteriori interventi delle finanze dello Stato". Cosi' Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, al convegno promosso da Roma Capitale in collaborazione con il gruppo Il Sole 24 ore.

            "Se ci sono le condizioni - ha proseguito - sarebbe positivo avanzare la candidatura di Roma" all'organizzazione dei Giochi Olimpici. Abbiamo dimostrato come Sistema Italia, con la collaborazione istituzionale a tutti i livelli, che le cose vengono affrontate in maniera seria. Io sono fiducioso".

            fon-liv

            (RADIOCOR) 03-07-26 11:28:14 (0285) 5 NNNN

              


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