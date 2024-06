Sport: Ibm, sempre piu' tecnologia per i tifosi, AI avra' impatto positivo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 giu - Il passaggio generazionale in atto mette in luce un gradimento sempre maggiore per le esperienze guidate dalla tecnologia sulle modalita' di fruizione dello sport. E' quanto emerge da una nuova ricerca commissionata da Ibm e realizzata da Morning Consult, che raccoglie le opinioni di oltre 18.000 appassionati di sport in 10 Paesi. I risultati confermano che i tifosi danno la priorita' a contenuti sportivi digitali piu' personalizzati e che consentono di risparmiare tempo, e la maggioranza riconosce l'impatto positivo che tecnologie come l'intelligenza artificiale avranno su queste esperienze.

I dati confermano anche che gli appassionati di sport piu' giovani sono piu' propensi ad accogliere le potenzialita' offerte dall'intelligenza artificiale, poiche' si rivolgono sempre piu' alle piattaforme digitali per i contenuti sportivi. Il 58% di chi ha tra 18 e 29 anni ritiene inoltre che l'intelligenza artificiale avra' un impatto positivo sullo sport. E mentre i giovani usano sempre piu' spesso cellulare e tablet per guardare eventi sportivi, anche attraverso piattaforme di streaming, il pubblico piu' adulto preferisce metodi di fruizione piu' tradizionali, con la diretta televisiva, che resta la piu' popolare tra i fan di eta' superiore ai 45 anni. Comunque, anche il 40% dei tifosi intervistati di eta' superiore ai 55 anni ritiene comunque che l'intelligenza artificiale avra' un impatto positivo sullo sport.

'I fan di tutto il mondo scelgono sempre piu' piattaforme e soluzioni che consentono di sentirsi piu' connessi e informati sugli eventi sportivi e atleti preferiti, e il nuovo studio di Ibm conferma che l'adozione di tecnologie come l'AI puo' offrire queste esperienze', ha dichiarato Noah Syken, Vice President, Sports and Entertainment Partnerships.

Com-Fla-

