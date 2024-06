Sport: Ibm, in Italia calcio in tv resta prima scelta ma positiva la tecnologia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 giu - Inoltre, tra gli italiani, la tecnologia ottiene un particolare apprezzamento anche per la capacita' di impattare positivamente anche in altri ambiti delle discipline sportive: riabilitazione post-infortunio (69%), strategia di gioco (65%), allenamento (64%), prevenzione degli infortuni (62%), scoperta e ingaggio di nuovi talenti (52%), coaching (50%), coinvolgimento dei fan (49%).

Tornando alla fruizione degli eventi sportivi, in generale, gli appassionati italiani preferiscono seguire lo sport attraverso i canali piu' tradizionali: a casa soli (63%), a casa in compagnia (55%), di persona live (14%). I giovani tra i 18 e i 29 anni preferiscono seguire gli eventi sportivi a casa, in compagnia; mentre gli adulti dai 30 anni in su preferiscono godersi gli eventi da soli. Il 16% degli appassionati di sport dichiara di utilizzare almeno due dispositivi contemporaneamente per seguire le discipline preferite. In particolare, il 7% dei giovani tra i 18 e i 29 anni, utilizza tre o piu' dispositivi contemporaneamente, rispetto a una media globale del 10%. Tra le ragioni che spingono gli intervistati appassionati di sport a ricorrere a piu' dispositivi vi sono al primo posto la necessita' di essere multitasking (39%), al secondo la volonta' di ottenere piu' informazioni (34%) e al terzo la possibilita' di entrare in contatto con altri fan (24%). Infine, gli italiani sembrano apprezzare anche contenuti aggiuntivi che integrano e migliorano l'esperienza, come i servizi giornalistici: su calcio 28%, Olimpiadi 18%, tennis 16%, F1 15%, atletica 12%.

Interessante notare come gli highlights siano particolarmente diffusi tra gli appassionati di calcio (31%), di Olimpiadi (21%), tennis (19%), F1 (17%). Altre tipologie di contenuti a corredo sono post sui social media, i podcast, i forum tra i tifosi e le app del mondo sportivo.

