Sport: Ibm, in crescita richiesta contenuti personalizzati alimentati da AI

Per 85% intervistati integrazione AI e' positiva in esperienza sportiva (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 ago - Secondo un nuovo studio globale di Ibm su oltre 20mila appassionati di sport in 12 Paesi, e' in crescita la richiesta di contenuti digitali dinamici e personalizzati, alimentati dall'intelligenza artificiale (AI). L'85% degli intervistati ritiene positiva l'integrazione della tecnologia nell'esperienza sportiva e il 63% dichiara di avere fiducia nei contenuti generati dall'AI.

Inoltre, piu' della meta' dei fan (56%) chiede commenti e approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale su eventi passati, presenti e futuri, mentre tra le priorita' spiccano aggiornamenti in tempo reale (35%) e contenuti personalizzati (30%) in base al singolo utente. L'80% prevede che entro il 2027 l'AI influenzera' in modo decisivo il modo di seguire lo sport.

Lo studio rileva inoltre che il 73% degli intervistati utilizza app sportive dedicate per restare aggiornato, e che i social media restano il primo canale per contenuti aggiuntivi, anche in Italia, dove quasi la meta' degli intervistati (49%) li preferisce: un dato in crescita rispetto al 33% del 2024.

