Sport: Ibm, in crescita richiesta contenuti personalizzati alimentati da AI -2

I giovani italiani usano l'AI di piu' rispetto alla media Usa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 ago - Il 59% dei fan intervistati nella survey di Ibm afferma di seguire influencer sportivi e il 74% e' convinto che lo storytelling incida sul modo in cui vive la passione sportiva.

In Italia, l'adozione dell'intelligenza artificiale e' cresciuta dal 22% del 2024 al 39% del 2025, restando pero' al di sotto della media globale (52%). Significativo tuttavia il dato dei giovani, tra cui il 59% dichiara di usare regolarmente o occasionalmente l'AI, superando persino il dato analogo degli Stati Uniti (54%).

L'84% dei tifosi italiani apprezza inoltre contenuti extra rispetto ai match, come highlights e interviste.'Il panorama mediatico sportivo e' piu' complesso che mai e i fan sono abituati a fruire di contenuti digitali 24 ore su 24', ha commentato in una nota Kameryn Stanhouse, vicepresidente Sports and Entertainment Partnerships di Ibm, aggiungendo che l'azienda - vista l'accettazione dell'utilizzo dell'AI - continuera' a collaborare con tornei, leghe e media 'per offrire ai tifosi cio' che desiderano", sia in diretta che su second screen.

imt

(RADIOCOR) 31-08-25 18:12:06 (0365) 5 NNNN