Sport: Governo e Regioni siglano il patto istituzionale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 giu - Firmato oggi il Patto istituzionale per lo Sport, un accordo con il quale Governo e Regioni si impegnano reciprocamente a collaborare per promuovere la pratica sportiva in tutto il Paese dando piena attuazione al comma 7 dell'articolo 33 della Costituzione che riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attivita' sportiva.

Il documento e' stato presentato e siglato dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e dal presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome, Massimiliano Fedriga, in occasione della prima tappa di 'Sport in Regione', l'iniziativa promossa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per far conoscere ai territori gli strumenti, le opportunita' e le buone pratiche in materia di sport e di investimenti infrastrutturali. Il Patto per lo Sport ha valenza triennale rinnovabile e prevede incontri periodici tra il Ministro per lo Sport e i Giovani e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nell'ambito della Commissione Sport, coordinata dal Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

com-Dca

(RADIOCOR) 19-06-25 15:39:53 (0451)GOV,PA 5 NNNN