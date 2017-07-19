Sport: Fondazione con il Sud supporta 15 progetti di inclusione con 4 milioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 set - La Fondazione con il Sud, che riunisce fondazioni di origine bancaria e associazione del terzo settore, ha selezionato 15 nuovi progetti per il bando "Sport e Inclusione" che sosterra' con 4 milioni di euro complessivi. I progetti - che riguardano la realizzazione di campi sportivi, il recupero di spazi confiscati alla criminalita' organizzata ma anche parchi, palestre scolastiche, oratori e centri polifunzionali non utilizzati o in condizioni di abbandono - intervengono su periferie urbane, quartieri popolari o piccoli centri caratterizzati da fragilita' socio-economiche. Cinque i progetti avviati in Campania, quattro in Sicilia, tre in Puglia, due in Sardegna e uno in Basilicata.

"Praticare sport non puo' essere un lusso per pochi, ma deve essere un diritto di tutti - ha dichiarato Stefano Consiglio, presidente della Fondazione con il Sud - Troppo spesso la mancanza di strutture e le difficolta' economiche trasformano l'attivita' fisica in una barriera invisibile che isola proprio chi avrebbe piu' bisogno di socialita'. Sostenendo questi progetti la Fondazione con il Sud si impegna ancora una volta a puntare sullo sport come importante strumento di coesione e inclusione sociale, non solo attraverso il recupero di spazi che fino ad oggi non e' stato possibile utilizzare, ma creando veri e propri presi'di di cittadinanza attiva e di salute".

I progetti - riporta la nota - si rivolgono particolarmente a persone che vivono situazioni difficili, come minori a rischio, giovani Neet, persone con disabilita', anziani soli, migranti, offrendo oltre 35 mila ore di attivita' sportiva.

fon

(RADIOCOR) 12-09-26 12:27:43 (0234) 5 NNNN