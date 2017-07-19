Sport: firmata intesa tra Maeci e Istituto per il Credito Sportivo e Culturale - RPT

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 set - Nel corso della III Giornata dello Sport Italiano nel Mondo e' stato firmato il Protocollo d'intesa tra Maeci e Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, per rafforzare gli strumenti operativi a sostegno dello sviluppo e dell'internazionalizzazione delle filiere, delle progettualita', delle infrastrutture e delle reti territoriali, nel quadro di iniziative collegate allo sport e alla cultura. 'Sport e cultura sono due ambasciatori straordinari dell'Italia e del mondo ma anche due filiere strategiche del Made in Italy e capaci di attivare valore economico, innovazione ma anche rafforzare relazioni internazionali e attrattivita' internazionale", ha commentato **Antonella Baldino, amministratore delegato dell'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale**. "Il Protocollo d'intesa firmato oggi con il Maeci rafforza la collaborazione con il Sistema Italia mettendo a disposizione competenze, strumenti finanziari, nuove opportunita' di sviluppo, di investimenti e di cooperazione internazionale. Come banca di promozione nazionale specializzata sul settore dello Sport, entriamo oggi in campo con la firma di questo Protocollo come braccio finanziario a supporto della diplomazia sportiva'.

Liv

(RADIOCOR) 14-09-26 20:00:59 (0583) 5 NNNN