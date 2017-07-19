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            Sport: firmata intesa tra Maeci e Istituto per il Credito Sportivo e Culturale

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 set - Nel corso della III Giornata dello Sport Italiano nel Mondo e' stato firmato il Protocollo d'intesa tra Maeci e Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, per rafforzare gli strumenti operativi a sostegno dello sviluppo e dell'internazionalizzazione delle filiere, delle progettualita', delle infrastrutture e delle reti territoriali, nel quadro di iniziative collegate allo sport e alla cultura. 'Sport e cultura sono due ambasciatori straordinari dell'Italia e del mondo ma anche due filiere strategiche del Made in Italy e capaci di attivare valore economico, innovazione ma anche rafforzare relazioni internazionali e attrattivita' internazionale", ha commentato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Il Protocollo d'intesa firmato oggi con il Maeci rafforza la collaborazione con il Sistema Italia mettendo a disposizione competenze, strumenti finanziari, nuove opportunita' di sviluppo, di investimenti e di cooperazione internazionale. Come banca di promozione nazionale specializzata sul settore dello Sport, entriamo oggi in campo con la firma di questo Protocollo come braccio finanziario a supporto della diplomazia sportiva'.

            com-Liv

            (RADIOCOR) 14-09-26 19:54:58 (0577) 5 NNNN

              


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