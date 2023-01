Sport: Federazione rugby e Agenzia Ice insieme nel Guinness Sei Nazioni 2023

Nazionali italiane ambasciatrici del made in Italy (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 gen - - Le Azzurre, gli Azzurrini e gli Azzurri delle Nazionali di rugby saranno ambasciatori del Made in Italy nel mondo, durante la lunga finestra internazionale che dal 3 febbraio si protrarra' sino al 29 aprile 2023, ultimo turno del TikTok Women's Six Nations. La Federazione italiana rugby ha siglato una partnership con Agenzia Ice in virtu' della quale, per l'intera durata dei tre Tornei, lavoreranno fianco a fianco per portare il marchio italiano nel mondo, attraverso la finestra del piu' antico e prestigioso evento rugbistico del pianeta, con contenuti esclusivi mirati a valorizzare la campagna di nation branding 'Italy is simply extraordinary; BeIT' in occasione delle gare interne di Italia Maschile, Italia Maschile U20 e Italia Femminile a Roma, Treviso e Parma ma, soprattutto, ad esportare il 'brand Italia' in tutti i Paesi toccati dal Sei Nazioni. Le aree Hospitality all'interno dello Stadio Olimpico e il Terzo Tempo Peroni Nastro Azzurro Village nel Parco del Foro Italico diventeranno poli di valorizzazione del made in Italy.

Inoltre, in occasione delle trasferte in Inghilterra e Scozia, Fir e Agenzia Ice organizzeranno appuntamenti di networking all'insegna dell'eccellenza italiana.

