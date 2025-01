Sport e Salute: quasi 2mila Comuni aderiscono al bando 'bici in comune'

progetto con Anci; ministro Abodi: collaborazione vincente (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 gen - Il bando di Sport e Salute 'Bici in comune' con una dotazione di 12, 6 milioni per incentivare la mobilita' ciclabile e l'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile, alla scadenza dei termini ha ricevuto domande da 1.952 Comuni italiani. L'iniziativa e' stata promossa dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, con il supporto del Dipartimento per lo Sport, per il tramite di Sport e Salute, societa' pubblica controllata dal Mef, e dell'Anci. 'La risposta cosi' numerosa al bando 'Bici in comune', da parte di quasi un Comune italiano su quattro - commenta Abodi - rappresenta l'inequivocabile certificazione del gradimento degli amministratori locali rispetto all'iniziativa del Governo che promuove non solo la mobilita' sostenibile e il turismo lento, ma strizza l'occhio all'attivita' sportiva in una delle sue forme piu' popolari". La collaborazione tra istituzioni, aggiunge, "risulta vincente". Il ministro per lo Sport e i Giovani ricorda anche gli altri bandi che mirano a favorire la pratica quotidiana dello sport da parte dei cittadini (Inclusione, Quartieri, Parchi, Parchi 14, Carceri e la misura dedicata ai playground). Lombardia e Campania hanno registrato il maggior numero di domande per Bici in comune, che sono arrivate per il 43% dal Nord Italia, per il 39% dal Sud e dalle Isole e per il 18% dalle regioni del Centro. Oltre mille domande sono arrivate da piccoli Comuni (fino a 5mila abitanti).

