Sport e Salute: 1.500 domande per i bandi del Piano "Sport sociale" da 16 milioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 mar - Sono state circa 1.500 le domande inviate alla scadenza di venerdi' scorso sulle piattaforme per l'inserimento delle candidature agli avvisi pubblici "Inclusione", "Quartieri", "Carceri" e "Parchi" attiva dal 24 febbraio sul sito di Sport e Salute.

Si tratta dei progetti previsti dal Piano per lo Sport Sociale da 16 milioni, promosso grazie al ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e al Dipartimento per lo Sport, che mira ad abbattere le barriere di accesso all'attivita' sportiva e a declinare concretamente il principio del diritto allo sport per tutti. I progetti - ricordano da Sport e Salute - sono quattro: Inclusione (2,4 milioni) che si pone l'obiettivo dell'integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze, garantendo a tutti l'accesso alla pratica sportiva, Quartieri (3,7 milioni), per favorire l'alleanza educativa tra il sistema sportivo e il sistema del Terzo Settore, Sport nei Parchi (3,3 milioni) che ha l'obiettivo di realizzare nuove aree sportive attrezzate all'interno di parchi comunali pubblici o spiagge e per la prima volta Carceri (3 milioni) che promuove lo sport come strumento ed opportunita' di rieducazione per i detenuti, attraverso il potenziamento dell'attivita' sportiva. Le richieste sono state avanzate da Asd/Ssd, Enti del Terzo Settore di ambito sportivo e Comuni. Per il progetto Inclusione il maggior numero di domande sono giunte da Lazio, Sicilia, Campania e Puglia. Per "Quartieri" da Lazio, Campania e Sicilia sono in testa per numero di richieste. Situazione simile per il progetto Carceri dove Lazio, Sicilia e Puglia sono in cima alla lista. Per "Sport nei Parchi" il maggior numero di domande e' giunto da Piemonte, Veneto e Toscana.

com-Bag

(RADIOCOR) 29-03-23 12:40:19 (0298)SAN,PA 5 NNNN