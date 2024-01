Sport: Confcommercio, nuovo contratto molto importante per Lombardia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 gen - Il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di sport, fitness e benessere, firmato venerdi' nella sede del Coni a Roma e' 'molto importante per lo sport in Lombardia', dove la firma 'era attesa'. E' il commento di Confcommercio Sport & Wellness Lombardia. Il contratto e' stato siglato dalla Confederazione dello Sport, l'associazione di categoria del mondo sportivo aderente a Confcommercio, e dai sindacati Slc-Cgil, Fisascat Cisl e Uilcom. In Lombardia, si legge in un comunicato, 'piu' del 30% dei cittadini fa sport (contro il 25% a livello nazionale) con il 20% di atleti di tutta Italia. Ci sono, inoltre, quasi 13mila impianti sportivi e piu' di 9mila societa' sportive (oltre il 15% del totale italiano)'. Gli addetti, ricorda il presidente di Confcommercio Sport & Wellness Lombardia, in regione sono oltre 8mila, a cui vanno aggiunti circa 20 mila collaboratori. L'intero universo legato allo sport muove quasi 3 miliardi di euro. 'Gli obiettivi del nostro contratto nazionale sono importanti - spiega Uniti -: non si tratta di un semplice rinnovo, ma di un innovativo strumento di inclusione del mondo del lavoro sportivo e del benessere fisico. Sport e benessere creano lavoro e costituiscono un fattore trainante dell'economia lombarda'.

