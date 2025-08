Sport: boom sponsorizzazioni entro 4 anni quasi 90mld di ricavi, +28% su 2025 (studio)-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 ago - A livello geografico, inoltre, il Nord America emergera' come continente piu' lungimirante, secondo elaborazioni di Espresso Communication per conto di Vero Volley dei dati di Insights Market del 7 luglio 2025). Subito dopo l'Europa che vanta un sistema molto forte e dotato di basi solide grazie, in particolar modo, all'attenzione di sponsor e partner nei confronti delle principali discipline sportive quali calcio, pallavolo e basket. Chiude il podio l'Asia che sara' protagonista di una crescita sorprendente in vista dei prossimi anni. Sotto questo punto di vista, infatti, risaltano le potenzialita', in particolar modo in termini di infrastrutture e investimenti, paesi come Cina e India, in cui la business unit delle sponsorizzazioni sportive sara' protagonista. "Gli eventi e l'attenzione nei confronti delle tematiche ambientali saranno sempre piu' centrali all'interno di questo scenario', afferma Marcel Vulpis, professore di Sport Management presso l'Universita' Telematica Pegaso. 'Solo in Italia, nel 2023, - aggiunge Vulpis - gli investimenti in sponsorizzazioni nel mondo dello sport si sono attestati a circa 1,1 miliardi di euro, con una crescita del 2,5% rispetto al 2022. Per il 2024 vi e' stata un'ulteriore crescita del 6%, trainata da eventi sportivi come le Olimpiadi e gli Europei di calcio, oltre che da un maggiore focus delle aziende su tematiche sociali e ambientali. In vista del futuro ci sara', a mio modo di vedere, una maggiore attenzione agli sport femminili, l'ascesa dello streaming per la fruizione degli eventi, l'impatto dei media sulla crescita di nuovi formati e sport globali e l'influenza degli influencer e delle criptovalute sulle sponsorizzazioni. Cresceranno visibilmente poi sia gli sport elettronici sia gli sport da combattimento. Per concludere, tutti gli sport di alto livello collegati a grandi bacini di fan e di audience sono sotto i riflettori di aziende partner o di potenziali investitori. E' chiaro ormai pero' che diventera' sempre piu' premiante il modello sport e spettacolo, sport e intrattenimento. Il benchmark portato all'estremo e' la Kings League un format nuovo che sta esplodendo a livello internazionale'.

