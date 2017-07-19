Sport: Binaghi, risorse non infinite, investire su eventi con ritorno stabile -2

Lotito: "Dare priorita' e incentivare investimento privato" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 3 lug - "Noi vogliamo essere misurati" cosi' come tutti gli altri, ha detto il presidente di Federtennis, a proposito dei grandi eventi organizzati in Italia come gli Internazionali di Roma e le Atp Finals di Torino. Due i fattori decisivi della valutazione secondo Binaghi: "Tener conto dell'investimento pubblico che ha generato quella manifestazione e avere un unico misuratore: con questo tutto migliorerebbe". Anche Claudio Lotito, senatore e presidente della SS Lazio, ha insistito sulla necessita' di distinguere nella valutazione quegli eventi che godono di supporto pubblico dagli altri e di "stabilire delle priorita'": "La politica deve avere la visione, poi ci vuole una cabina di regia, poi una squadra che trasformi la visione in fatti concreti. Spendere 6 miliardi di euro e' facile, bisogna darsi delle priorita'. Laddove ci sono gli investimenti privati, come nel caso nostro nel progetto del Flaminio, questi vanno incentivati".

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(RADIOCOR) 03-07-26 12:26:07 (0327) 5 NNNN