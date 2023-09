Sport: Ambrosetti fa il suo ingresso in Oltre Consulting

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Cernobbio, 02 set - The European House - Ambrosetti e' entrata nel capitale di Foodball srl, societa' specializzata nello sviluppo di progetti di sport entertainment e food a livello internazionale, che possiede il 70% di Oltre Consulting.

L'operazione - la terza del 2023 dopo l'acquisizione di Gds Communication e di Cybrian - e' stata annunciata in occasione del Forum Ambrosetti di Cernobbio. Oltre Consulting e' guidata da Maria Cristina Russo, amministratore delegato e detentrice del restante 30%, manager con un'esperienza trentennale nel mondo dello sport e dell'intrattenimento, dalle solide relazioni fiduciarie. Il presidente di Oltre Consulting e' Javier Zanetti, ex calciatore di livello internazionale. Il board di Oltre Consulting si completa con Alfredo Altavilla, che nella sua lunga carriera e' stato tra l'altro manager di Fiat e presidente di Ita, e Valerio De Molli, Managing Partner & CEO di The European House - Ambrosetti. Come indicato in una nota, 'Oltre Consulting e' un innovativo business hub nello sport che ha l'obiettivo di rappresentare un punto di riferimento per il business nel mondo sportivo e dell'intrattenimento, offrendo consulenza di eccellenza a 360 gradi (partnership, supporto strategico, attivita' di sviluppo del business, marketing, PR, eventi di comunicazione, ecc.) a marchi e stakeholders italiani ed internazionali nei loro percorsi di crescita attraverso la piattaforma dello sport'. Inoltre, si spiega che, 'questa operazione si inserisce in un piu' ampio contesto che vede The European House - Ambrosetti protagonista nel mondo dello sport e degli eventi, avendo fondato nel 2022 l'Osservatorio Valore Sport, piattaforma di analisi, approfondimento e confronto di alto livello per il posizionamento strategico e qualificato dell'ecosistema dello sport in Italia, rivolta ai decisori chiave del Paese con l'obiettivo di creare e divulgare conoscenza e consapevolezza dell'importanza di rilanciare la cultura del movimento nei territori e al centro delle agende politiche, dimostrandone gli impatti e il valore'.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 02-09-23 17:43:22 (0124) 5 NNNN