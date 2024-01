Sport: Abodi, migliora qualita' della vita, altre Caivano da cambiare

'Dobbiamo arrivare prima della cronaca, riattivare impianti' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 gen - "Lo sport migliora la qualita' della vita". Il ministro dello Sport Andrea Abodi, cita la classifica del 'Sole 24 Ore' alla presentazione del rapporto sul settore dello sport realizzato dal Credito Sportivo e Sport e Salute spa. "Non e' un caso che l'indicatore della qualita' della vita in tutte le province si combini perfettamente con l'indice di sportivita' e questa simmetria e' la chiave lettura anche nel rapporto" realizzato dalla banca pubblica di cui il ministro era presidente prima di accettare l'incarico nel Governo Meloni.

Abodi cita un aspetto messo in luce dal rapporto sullo Sport 2023: l'alta percentuale di impianti sportivi abbandonati o incompiuti nel Mezzogiorno, in particolare in Sicilia e fa l'esempio di Caivano che e' stata "una sconfitta e una riscossa. Noi dobbiamo arrivare prima della cronaca: in Italia ci sono altre Caivano" aggiunge ad indicare realta' dove c'e' carenza o abbandono di impianti sportivi che invece vanno rivitalizzati per il loro ruolo di utilita' sociale "e' il lavoro che abbiamo da fare, sara' gratificante".

