Sport: Abodi, bene dati Istat su calo sedentari ma contrastare squilibri che restano

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 giu - 'La sedentarieta' e' in calo: questo significa che siamo sulla buona strada, che il gioco di squadra sta funzionando, ognuno nel proprio ruolo ma in totale sintonia. Penso che la Costituzione con la modifica dell'articolo 33 ci aiuti a sottolineare il nostro impegno nel valorizzare l'attivita' sportiva in tutte le sue forme. Perche' dove lo sport non c'e' nascono grandi problemi che poi diventano cronaca nera.

Continueremo a rinforzare il sistema per presentarci sempre pronti alle necessita' con competenza e convinzione.

Lavoreremo sulle asimmetrie: esistono squilibri tra Nord e Sud, tra uomini e donne, legati anche alle condizioni economiche e sociali. Eppure, la Costituzione non ammette distinzioni. Lo sport deve unire e non escludere'. Cosi' il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi nel commentare gli ultimi dati Istat presentati a Roma secondo cui cala la sedentarieta' in Italia, passando dal 35% del 2023 al 32,8% del 2024 e segnando il tasso piu' basso mai registrato nel nostro Paese. 'Quello che Istat ci ha illustrato - ha proseguito - deve servire a rappresentare da un lato il nostro medagliere, la nostra competitivita', i nostri atleti, le nostre atlete, dall'altro, dovra' sempre corrispondere al miglioramento della qualita' della vita, che e' il nostro obiettivo. Abbiamo un sistema unico al mondo, abbiamo la fortuna di disporre di una architettura di straordinario valore e molto articolata, il Coni, il Cip, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva, Sport e Salute e l'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale', ha detto ancora Abodi.

