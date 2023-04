Spiagge: riparte pressing Ue per garantire trasparenza concessioni

Bruxelles pronta a nuovo passo procedura (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 apr - La Commissione europea sta esercitando pressioni sul governo italiano perche' rispetti le norme Ue sulle concessioni balneari, tema che ormai da anni non viene affrontato. Varie fonti indicano che Bruxelles, in mancanza di decisioni per garantire trasparenza e concorrenza leale in questo settore, sarebbe pronta a stringere ulteriormente la 'corda' della procedura di infrazione con un 'parere motivato' dopodiche', in assenza di una risposta alle argomentazioni comunitarie, la Commissione potra' decidere di deferire l'Italia alla Corte di giustizia Ue. Gia' a fine febbraio la Commissione aveva indicato l'insoddisfazione per la proroga decisa dal governo al 2024, considerata peraltro illegittima dal Consiglio di stato dopo soli cinque giorni dall'approvazione del decreto. Tra l'altro giovedi' sul tema delle norme Bolkestein si pronuncera' in via pregiudiziale la Corte di giustizia per rispondere al Tar Puglia in relazione alla causa Autorita' di concorrenza nazionale/Comune di Ginosa su una serie di questioni. Viene chiesto alla Corta di stabilire che la direttiva in questione sia valida e vincolante o risulti invalida trattandosi di una direttiva di armonizzazione adottata a maggioranza e non all'unanimita' e 'se presenti o meno assenza di spazi discrezionali per il legislatore nazionale tali da poterla ritenere autoesecutiva e immediatamente applicabile'.

