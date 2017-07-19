Speedline: Mimit, Sigit vince gara per proprieta', ora confronto con sindacati

Urso: 'Salvaguardata occupazione e capacita' produttiva' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 mag - Sigit, gruppo italiano con sede a Chivasso attivo nella progettazione e produzione di componenti in materiale termoplastico, gomma e alluminio per il settore automotive, ha vinto la gara internazionale per l'aggiudicazione della storica azienda Speedline, specializzata nella produzione di cerchi in lega di alta gamma, da circa un anno in amministrazione straordinaria. L'operazione, si legge in una nota del Mimit, poggia su un piano di solidita' industriale e strategica ed e' accompagnata da cospicui investimenti. Ora sara' seguita da una fase di confronto sindacale finalizzata alla definizione di un accordo che garantisca il regolare assorbimento dell'organico e la continuita' produttiva e occupazionale del sito. 'Speedline e' un simbolo del Made in Italy che sembrava perduto, anche a causa di speculazioni finanziarie portate avanti da alcuni fondi che abbiamo contrastato con determinazione. Oggi restituiamo una prospettiva industriale concreta a un marchio storico del nostro Paese, salvaguardando competenze, occupazione e capacita' produttiva', ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

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(RADIOCOR) 19-05-26 10:04:29 (0257) 5 NNNN