Spazio: Urso, via libera Tar Palermo a osservatorio Esa Flyeye

"Successo Italia, sempre piu' protagonisti Space Economy' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, - Via libera del Tar di Palermo all'osservatorio Flyeye. 'Anche la Sicilia avra' il suo avamposto spaziale. L'Osservatorio astronomico dell'Esa consentira' di 'perlustrare' gli spazi piu' lontani e di conoscere il movimento dei corpi celesti, cosi' da prevenire anche eventuali minacce sulla Terra. Un successo per la scienza, per la tecnologia, e per l'Italia. Sempre piu' protagonisti nella Space Economy". Lo dichiara il ministro delle Imprese e del Made in Italy e autorita' delegata al coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali, Adolfo Urso, in riferimento al via libera definitivo del Tar di Palermo ai lavori per la realizzazione dell'Osservatorio astronomico 'Flyeye' dell'Agenzia Spaziale Europea sulla sommita' del Monte Mufara, catena montuosa delle Madonie.

