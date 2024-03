Spazio: Urso, space economy tra temi G7 in ottica sviluppo sostenibile

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Verona, 14 mar - Al G7 Industria e Tecnologia che si e' tenuto oggi a Verona 'si e' parlato anche dello spazio e della space economy in relazione allo sviluppo sostenibile'. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante la conferenza stampa conclusiva della prima giornata della ministeriale che domani prosegue a Trento. 'Come sapete il nostro paese e' molto impegnato sullo spazio, con imprese impegnate a 360 gradi, siamo leader nel mondo per quel che riguarda l'osservazione dallo spazio della terra, che e' un fattore necessario per lo sviluppo sostenibile, nel contrasto alla desertificazione, nella produzione alimentare e nella sicurezza. Dallo spazio si possono esaminare i cambiamenti climatici, prevenire o intervenire su eventi catastrofali', ha spiegato Urso. 'Si e' parlato anche dello spazio nel colloquio con la vice premier dell'Ucraina per quanto si puo' fare dallo spazio per l'individuazione dei campi minati', ha aggiunto Urso.

Fla-Enr

