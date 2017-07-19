Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Spazio: Urso e Baptiste firmano dichiarazione congiunta sulla space economy

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Antibes, 25 giu - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy e Autorita' delegata alle Politiche Spaziali e Aerospaziali, Adolfo Urso, e il Ministro francese dell'Istruzione Superiore e della Ricerca, Philippe Baptiste, hanno firmato un aggiornamento della dichiarazione congiunta sottoscritta al Mimit lo scorso marzo, che ha definito la posizione comune di Roma e Parigi sui principali dossier spaziali europei. Lo rende noto un comunicato del Mimit. "Con la nuova intesa - prosegue la nota - si rafforza la cooperazione bilaterale, in particolare sul Programma Iris e sulla definizione delle bande di frequenza che l'Europa assegnera' prossimamente al programma". Urso e BAptiste, inoltre, hanno condiviso l'esigenza di consolidare ulteriormente la competitivita' europea nel settore dei lanciatori, favorendo un incremento della cadenza dei voli di Vega-C e Ariane 6.

            Com-Cel.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 25-06-26 19:34:26 (0737)SPACE 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Fila 9,12 +0,05 17.35.23 9,075 9,27 9,15


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.