Spazio: Urso e Baptiste firmano dichiarazione congiunta sulla space economy

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Antibes, 25 giu - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy e Autorita' delegata alle Politiche Spaziali e Aerospaziali, Adolfo Urso, e il Ministro francese dell'Istruzione Superiore e della Ricerca, Philippe Baptiste, hanno firmato un aggiornamento della dichiarazione congiunta sottoscritta al Mimit lo scorso marzo, che ha definito la posizione comune di Roma e Parigi sui principali dossier spaziali europei. Lo rende noto un comunicato del Mimit. "Con la nuova intesa - prosegue la nota - si rafforza la cooperazione bilaterale, in particolare sul Programma Iris e sulla definizione delle bande di frequenza che l'Europa assegnera' prossimamente al programma". Urso e BAptiste, inoltre, hanno condiviso l'esigenza di consolidare ulteriormente la competitivita' europea nel settore dei lanciatori, favorendo un incremento della cadenza dei voli di Vega-C e Ariane 6.

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