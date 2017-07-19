Spazio: Urso, con Stati generali Italia protagonista nel settore

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 giu - "Lo spazio unisce l'Italia, da Nord a Sud. Questo e' il momento del ritorno del nostro Paese tra i protagonisti internazionali di un settore strategico, grazie a una filiera articolata e completa che va dalla progettazione e produzione dei vettori allo sviluppo di satelliti e servizi a terra". Lo scrive il ministro dell'Industria e del Made in Italy Adolfo Urso su X facendo riferimento al suo intervento durante "Spazio Italia 2.0 - Stati Generali della Space Economy 2026", promosso dall'Intergruppo parlamentare per lo Spazio, presieduto da Andrea Mascaretti, che si e' svolto in Basilicata alla presenza del presidente della Regione, Vito Bardi, del vicepresidente di Confindustria per l'Aerospazio, Giorgio Marsiaj, del presidente del Cluster Lucano dell'Aerospazio, Antonio Colangelo, e del responsabile del Centro Spaziale Asi, Cosimo Marzo. "Gli Stati Generali dello Spazio porteranno ancora di piu' il settore all'attenzione degli esperti, degli investitori e dell'opinione pubblica, in una fase storica segnata dal ritorno dell'interesse globale per la Luna e per le nuove missioni di esplorazione spaziale, che confermano la centralita' strategica di questo comparto per il futuro del Paese", ha aggiunto.

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