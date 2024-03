Spazio: Ue sceglie il Fucino per centro controllo costellazione Iris2

Urso, 'per l'Italia e l'Abruzzo 2024 anno dello Spazio' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 mar - La Commissione Europea ha ufficializzato oggi la scelta del Centro Spaziale del Fucino come il principale centro di controllo della nuova galassia di satelliti europei Iris2.

Gli altri due centri saranno in Francia e Lussemburgo. Lo annuncia in una nota il ministero per le imprese e il Made in Italy ricordando che la notizia era stata anticipata lo scorso lunedi' dallo stesso ministro Adolfo Urso durante la sua visita a Telespazio al Centro del Fucino in provincia de L'Aquila.

'La decisione odierna ci permettera' di rafforzare la leadership di questo centro - ha commentato il ministro Urso - che e' gia' il piu' importante e significativo teleporto civile al mondo e verra' raddoppiato con investimenti superiori a 50milioni di euro, grazie all'azione del governo, del governatore Marsilio e delle aziende che fanno capo al gruppo Leonardo. L'operazione avra' un impatto occupazionale pari a 200 addetti diretti e indiretti, ponendo l'Abruzzo al centro delle politiche spaziali europee. La colonizzazione dello Spazio rappresenta il futuro dell'umanita' e il nostro Paese deve avere un ruolo da leader. Per l'Italia e l'Abruzzo il 2024 e' l'anno dello Spazio'.

com-vmg

(RADIOCOR) 08-03-24 16:24:19 (0502)SPACE,EURO 5 NNNN