Spazio: Saccoccia (Asi), ruolo chiave space economy, sia permanente in agenda G20 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 set - Saccoccia si e' soffermato sui tre pilastri. "Space for People: gli esseri umani utilizzano sempre piu' le tecnologie spaziali nella loro vita quotidiana per viaggiare, proteggersi, monitorare il proprio ambiente, colmare le distanze, facilitare l'istruzione e la salute a distanza. La pandemia di Covid-19 ha contribuito ad ampliare la nostra consapevolezza su come le tecnologie spaziali e le applicazioni e i servizi spaziali possono aiutarci a comprendere meglio i problemi di salute esistenti tra le nostre popolazioni e ad affrontarli". Poi il Pianeta: "Guardando la Terra dallo spazio, i nostri astronauti ci raccontano la sua fragilita'. Con i loro occhi tecnologici, i satelliti per l'osservazione della Terra producono dati preziosi per monitorare e mappare il territorio, le aree costiere e le risorse naturali, contribuendo alle attivita' primarie, alla pianificazione delle infrastrutture e alla gestione delle risorse. Quest'anno Regno Unito e Italia condividono la Presidenza della COP26. La Pre-COP si terra' a Milano (Italia) alla fine di questo mese. La comunita' spaziale italiana lavorera' con i partner internazionali per sostenere una ripresa verde e resiliente che promuova crescita e occupazione sostenibili, anche per aiutare coloro che sono piu' vulnerabili agli impatti dei cambiamenti climatici".

E rileva: "Come ha sottolineato il nostro presidente del Consiglio Mario Draghi, il momento di agire e' adesso! Il nostro pianeta in via di estinzione e i suoi dintorni non possono piu' tollerare ritardi".

Infine il valore. "Il valore dei dati e della tecnologia spaziali non e' mai stato cosi' cruciale come oggi, con gli effetti della pandemia che continuano a sconvolgere le societa' e le economie di tutto il mondo. I responsabili politici si stanno rivolgendo alla scienza, ai dati e alle tecnologie per guidarli in decisioni e azioni difficili. Le agenzie spaziali stanno sfruttando le loro risorse spaziali uniche per supportare le sfide globali. La democratizzazione dell'uso delle tecnologie e dei servizi spaziali in modo inclusivo e sostenibile puo' fare la differenza tra i diversi modelli economici. L'economia spaziale non solo produce ricchezza, ma crea benessere diffuso. Le tecnologie spaziali possono colmare le disuguaglianze, prevenire i conflitti, aiutare a mantenere la pace e la stabilita'".

Ale

